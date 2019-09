Avviso ai ladri: «Avete già rubato tutto, non venite più agli impianti sportivi»

di Cesare Arcolini

PIOVE DI SACCO - Hanno tentato di rubare agli impianti sportivi della Piovese in via Parini, nel quartiere di Sant’Anna, ma sono stati costretti ad una precipitosa fuga a mani vuote per l’arrivo dei carabinieri. A dare l’allarme l’altra notte sono stati alcuni residenti che vivono nei pressi della struttura. Dalle finestre hanno notato la presenza di individui che stavano armeggiando con fare sospetto e hanno subito capito che era in atto un tentativo di furto. Immediato l’arrivo dei militari dell’Arma che...