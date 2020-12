Due ladri entrano in casa e immobilizzano una donna, messi in fuga da cani e vicini

BAONE - Due ladri entrano in casa alle 20 di ieri sera dalla finestra della cucina e immobilizzano F.G., 65 anni, unica presente in csa. I malfattori hanno rovistato in tutta a casa e hanno tentato senza riuscirci di forzare una cassaforte a muro. Allertati dai cani, i vicini di casa si sono affacciati e hanno messo in fuga un terzo complice che faceva il palo all'esterno e subito dopo i due ladri che hanno rubato 5.000 euro. Sul posto i carabunieri di Boara Pisani e di Este.

