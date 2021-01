Ladri di garage scatenati: in una notte forzati 11 box

NOVENTA PADOVANA Ladri di garage ancora scatenati a Noventa Padovana. Preso di mira un condominio di via Salata dove sono stati forzati in una notte dieci box e un altro, sempre di via Salata, in un palazzo a fianco. Il bottino è nullo, ma ora cresce la paura. «Episodi di questa gravità si stanno moltiplicando - ha riferito ieri Liliana Lo Faso, una residente, vittima di tentato furto - è chiaro che la nostra strada vicina all'argine è stata presa di mira da una banda. Questa volta non è stato portato via nulla, ma è grande il timore che possano tornare alla carica. Senza pensare che se qualcuno dei residenti si trovasse nella zona garage durante il furto, non so cosa potrebbe accadere». I ladri, la notte scorsa, dopo aver scavalcato il cancello d'ingresso all'area sotterranea adibita a garage, con attrezzi da scasso, hanno forzato tutte le basculanti. E' probabile che durante la loro azione siano stati disturbati.

FUGA Sta di fatto che sono riusciti a fuggire senza che nessuno si accorgesse della loro presenza. I danni ai box, che già nella giornata odierna verranno ripristinati, sono stati notati dai residenti soltanto ieri mattina ed è stato richiesto l'intervento del 112. Sul posto è giunta una pattuglia dei carabinieri della locale stazione per il sopralluogo. «E' chiaro - ha proseguito Liliana Lo Faso - che ci troviamo di fronte a persone disperate e non a ladri professionisti, però non è bello sapere che mentre sei a letto a dormire qualcuno entra nella tua proprietà. Tra l'altro un paio d'anni fa avevamo già patito furti. Abbiamo appreso che negli ultimi giorni hanno rubato nei garage di altre famiglie di via Salata. Ci auguriamo che i carabinieri riescano ad incastrare i ladri prima che mettano a segno ulteriori razzie». L'ipotesi più concreta al momento seguita dai militari dell'Arma è che i predoni arrivino a piedi direttamente dall'argine del fiume Brenta e poi inizino la loro caccia nei garage. Nel caso, come è avvenuto la vigilia dell'Epifania ai danni di un trentottenne derubato delle bici, riescano ad arraffare qualcosa, la fuga proseguirebbe sempre lungo l'argine lontano da occhi indiscreti. I carabinieri stanno ulteriormente potenziando i controlli soprattutto negli orari serali e notturni al fine di bloccare questo fenomeno che nell'ultimo mese ha lasciato il segno non solo in via Salata ad Oltrebrenta, ma anche in via Montello, in via Cellini e Padre Kolbe.

