PIOMBINO DESE - Gli anziani coniugi a guardare la televisione, i ladri in camera a rubare. Momenti di paura l’altra sera in una villa di via Roma, a Piombino Dese. I malviventi, dopo essersi arrampicati su una grondaia, sono entrati dalla finestra della stanza da letto. Hanno portato via tutti i gioielli della coppia, poi si sono defilati facendo perdere le loro tracce. Ma avrebbero anche picchiato la gatta, Camilla, di 6 anni, che è sparita per la paura, per poi tornare a casa diverse ore dopo. A raccontare la drammatica avventura è stata ieri Bruna Bandiera, 77 anni, moglie di Giuseppe Brazzalotto di tre anni maggiore. «Abbiamo cenato come sempre attorno alle 20 - ricorda -. Mio marito si è messo a guardare la televisione sul divano, io sono rimasta in cucina. Verso le 23 sono salita in camera da letto e ho trovato tutto a soqquadro. Cassetti a terra e armadi aperti. Ingenuamente non ho subito pensato ai ladri e ho chiesto a Giuseppe cosa avesse combinato».

Il marito è salito al piano superiore spiegando che non aveva toccato nulla. È stato a questo punto che la coppia ha realizzato di essere rimasta vittima dei ladri. «Solitamente mi corico subito dopo cena - ha proseguito la pensionata -. Fortuna ha voluto che rimanessi in cucina per più tempo altrimenti mi sarei trovata i ladri in camera e non so come sarebbe andata a finire».

BOTTINO

Da un primo inventario i malviventi hanno asportato la fede nuziale di Giuseppe, un anello di fidanzamento della donna con brillante, due medaglie d’oro e una collana in oro del peso di oltre 50 grammi. Il bottino ancora in via di quantificazione ammonterebbe a circa 10mila euro. Ma non è tutto, una volta saliti in camera marito e moglie non hanno trovato più Camilla. «Trattiamo la nostra Camilla come fosse una figlia - ha precisato Bruna Bandiera -. Non si allontana mai da casa. Abbiamo temuto che gli avessero fatto del male. Mio marito si è detto disposto a pagare una ricompensa a chiunque l’avesse ritrovata. Fortuna ha voluto che poi sia tornata a casa. L’abbiamo trovata visibilmente spaventata. La porteremo dal veterinario per capire se abbia o meno subito botte».

ALLARME

Il furto in abitazione dell’altra sera a Piombino Dese è un campanello d’allarme da non sottovalutare in vista della stagione invernale. Lo sa bene Bruna Bandiera che ha concluso: «Chi ha violato la nostra residenza era perfettamente cosciente che all’interno c’era qualcuno perchè dal lato del giardino dove hanno scavalcato si vedono perfettamente le luci accese del salotto. Voglio sperare che le forze dell’ordine riescano a catturare la banda il prima possibile, perchè questa gente non ha nulla da perdere e presto potrebbe tornare a colpire a casa di qualche altro residente». Ladri professionisti quelli che hanno agito, visto che nonostante il caos provocato la coppia non ha udito rumori sospetti provenire dal piano di sopra. Del furto in villa indagini da parte dei carabinieri della Compagnia di Cittadella.



