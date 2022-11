Padova. Porta scassinata con il grimaldello ma scatta l'antifurto: presa la ladra, è una 29enne incinta al settimo mese

PADOVA - Forza la porta di casa mentre i proprietari sono fuori e in un attimo si intrufola nell'appartamento di via Prosdocimi, a Padova, ma non è stata fortunata la ladra che nella serata del primo novembre ha tentato il furto: l'allarme dell'abitazione è scattato. Il tempestivo arrivo dei militari ha permesso di sorprendere e arrestare in flagranza di reato la ladra: una donna di 29 anni, di origini montenegrine, al settimo mese di gravidanza, che dovrà rispondere del reato di furto in abitazione e possesso ingiustificato di grimaldelli. Per il suo stato di gravidanza è stata posta agli arresti domiciliari.