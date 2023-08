CADONEGHE (PADOVA) - In quattro tentano di entrare in casa mentre i proprietari sono in vacanza, ma i vicini li fanno scappare. È accaduto domenica sera in via Caboto a Cadoneghe. Con l'estate e il periodo di ferie, tornano anche i ladri che approfittano dell'assenza dei padroni di casa per entrare e rubare. Ma non sempre le cose vanno come sperano, specie se accanto ci sono dei vicini attenti e vigili. Ed è quello che è successo anche a Cadoneghe, dove i furfanti di turno non hanno fatto bene i loro conti con la vigilanza dei vicini.

La dinamica

Intorno a mezzanotte e mezza, sfruttando l'assenza della famiglia che si trova in vacanza, quattro giovani, arrivati a bordo di un'Audi di colore grigio scuro, hanno scavalcato la recinzione della porzione di trifamiliare e hanno cercato di forzare i balconi della porta finestra. Ma hanno fatto rumore e il frastuono ha attirato l'attenzione delle famiglie che abitano accanto. «I vicini hanno sentito come un forte botto, probabilmente provocato dai tentativi di aprire il serramento - racconta Jacopo Rizzo, figlio del proprietario, e che domenica sera era fuori casa -. A quel punto la vicina a che abita nella porzione di casa che confina con la nostra, pensando fosse il suo cane in giardino, è uscita a vedere cosa fosse accaduto. Ed è stato in quel momento che ha visto due figure maschili che si aggiravano in giardino, uno che faceva da palo mentre un quarto uomo era all'interno dell'auto che aspettava i complici». Alla vista dei tre malviventi, la donna si è messa ad urlare contro di loro: "Cosa credete di fare? Andate via!".

La denuncia

«Stamattina (ieri, ndr), quando sono andato a controllare i danni, ho parlato con i vicini che mi hanno raccontato e colgo l'occasione per ringraziarli pubblicamente perché se non fosse stato per loro sarebbero sicuramente entrati. Magari sarebbero scappati per l'allarme, ma molto probabilmente i malviventi avrebbero causato molti più danni alle finestre. E sempre i vicini mi hanno riferito che anche nei giorni scorsi in zona si aggirava un'Audi grigia e forse erano i ladri che tenevano d'occhio casa per controllare i nostri spostamenti ed essere certi che non ci fosse nessuno per aver via libera. Infatti, credo che non sia stato un caso che appena tutti sono andati via per le ferie, i ladri abbiano cercato di entrare in casa. Stamattina ho fatto regolare denuncia ai carabinieri».