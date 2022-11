ABANO - Ladri in azione l’altra notte in via Alessandro Volta, a due passi dal Parco Termale Urbano. A essere presa di mira, la farmacia “Colombo”. Per prima cosa, i malviventi hanno sollevato con un arnese da scasso la saracinesca metallica, quindi hanno mandato in frantumi la porta a vetri dell’ingresso. Una volta all’interno, hanno prelevato circa un migliaio di euro dal fondo cassa e si sono dati alla fuga. Da un primo inventario effettuato dal personale della farmacia, per il momento all’appello non mancherebbero medicinali. La scoperta è stata fatta ieri mattina all’apertura dai titolari che hanno subito informato i carabinieri. La farmacia è rimasta chiusa fino alle 11, per permettere di ripulire il pavimento dai frammenti della porta vetrata mandata in pezzi. I malviventi, da una prima dinamica ricostruita dai militari dell’Arma, hanno agito in una manciata di minuti. Sono ora all’esame degli investigatori le immagini delle telecamere di sorveglianza della farmacia, alla ricerca di elementi utili all’identificazione dei responsabili. Per ora, il riserbo resta massimo. E’ la prima volta che nella città termale si consuma un furto ai danni di una farmacia, se si esclude un tentativo andato a vuoto in quella del quartiere di Giarre nel marzo del 2017.

Altre incursioni

Va inoltre sottolineato che l’episodio è avvenuto in un comprensorio che in anni passati era già stato frequentemente bersaglio di incursioni notturne da parte di bande specializzate. Nell’aprile del 2021 era toccato alla boutique “Luxury House”, sul viale principale del Parco Urbano Termale. Era la terza volta nell’arco di tre anni che l’attività commerciale veniva “visitata”. Nel 2019 era stata la volta della profumeria “Missana”, situata nello stesso quartiere a pochi metri di distanza dal negozio di abbigliamento “Miotto”, obiettivo nel 2015. In questi casi – certamente tutte razzìe su commissione – i malviventi avevano usato dei veicoli come ariete per sfondare gli ingressi.

La tecnica

Il colpo alla farmacia “Colombo” è stato effettuato con una tecnica diversa: quella dello scardinamento della saracinesca in acciaio utilizzando un piede di porco o un altro strumento simile. Ma è stato senz’altro preparato con cura e messo a segno cronometro alla mano. Sebbene i malviventi abbiano agito in piena notte, via Volta è una delle principali direttrici del quartiere Cristoforo Colombo. Bisognava quindi ridurre al minimo il rischio di essere visti da qualcuno.