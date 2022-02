CITTADELLA - Hanno tentato di forzare un infisso abbattendolo con un'accetta, ma sono scappati non appena si sono accorti che in casa c'erano i proprietari. È accaduto nel tardo pomeriggio di venerdì, 11 febbraio, a Santa Croce Bigolina, frazione a nord-ovest di Cittadella, in via Roverate. Una strada dove c'è ancora molta campagna con abitazioni ad una certa distanza l'una dall'altra, come quella di marito e moglie, pensionati, presa sostanzialmente d'assalto. Pensavano i malviventi non ci fosse nessuno? Impossibile dirlo. «Avevamo le luci accese, non però dal lato dove hanno provato ad entrare - raccontano i coniugi - strano non se ne siano accorti forse pensavano che fossero state lasciate aperte apposta anche se non c'eravamo».

LA DINAMICA

Tutto si è svolto in pochi istanti. «Ho sentito il rumore di una serie di colpi provenire dalla finestra della camera da letto. Sono andata a vedere e non appena ho acceso la luce, si sono fermati. Ho visto che la tapparella che avevo chiuso era in parte aperta. Mio marito è uscito di casa ed ha visto un'auto che a forte velocità percorreva la via verso il centro di Santa Croce Bigolina». Evidentemente i malviventi vistisi scoperti. Marito e moglie collegano all'accaduto il fatto che la loro simpatica cagnolina di piccola taglia, Desy, mansueta con tutti, avesse cominciato ad abbaiare. Evidentemente aveva fiutato presenze non amiche. La signora non ha visto nessuno. Impossibile dire nel suo giardino quante persone stessero cercando di entrare. Almeno in due erano di certo.

FATTORE BUIO

Chi ha agito lo ha fatto sfruttando la situazione del territorio e l'oscurità. L'ingresso della casa si affaccia su via Roverate, ma sul lato nord ed ovest della casa ci sono campi ed è buio. Oltre all'abitazione, c'è un altro edificio per ricovero attrezzi. Qui i ladri hanno trovato una scopa con manico in metallo con la quale hanno tenuto semi aperta la tapparella, come pure l'accetta, uno degli utensili per vari lavori che il proprietario svolge, con la quale hanno cominciato a spaccare l'infisso in corrispondenza della maniglia interna. Appena hanno visto la luce, si sono dati alla fuga, coperti dalle tenebre. «Forse vent'anni fa c'era stato un furto, ma poi più nulla spiega il proprietario che ha costruito la casa dove abita con la moglie quando aveva 19 anni -. Un fatto che ci ha lasciato un po' perplessi, abbiamo avvisato subito il gruppo del controllo di vicinato che è attivo in questa zona e poi ho fatto denuncia ai carabinieri». Si è risolto tutto per il meglio, ma a mente fredda sorgono tanti interrogativi e con questi i timori. Ora la famiglia adotterà ulteriori misure di sicurezza, la tenacia e la forza che dimostrano ancora i coniugi ha già fatto dimenticare l'accaduto. Meglio così.