Mamma, papà e figlio di 3 anni dormono: i ladri rubano soldi e auto

Lorena Levorato

VIGONZA - Ladri in casa di notte. È accaduto in via Mascagni nel quartiere dei musicisti della frazione di Peraga. In casa c'eranoe che. «I ladri sono entrati nella mia abitazione portando via contanti e l'automobile racconta P.G., la mamma. Sono stati molto bravi e silenziosi perché non ci siamo accorti di nulla. Certo che il solo pensiero di avere un bambino di tre anni che dorme e pensare che qualcuno sia entrato in casa mi fa impazzire».