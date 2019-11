Banditi in canonica mentre il parroco dice messa: rubate anche le offerte

di Michelangelo Cecchetto

Mentre sabato sera il parroco stava celebrando la messa prefestiva, i ladri rubavano nella canonica. Quando il religioso è rientrato per la cena, si è trovato la casa a soqquadro e ha chiamato subito i carabinieri. Nessuna remora dei malviventi per le vittime, i sacerdoti della parrocchia di San Lorenzo a San Pietro in Gu, guidata da un mese da don Guido Bottega, proveniente da Montecchio Maggiore. LA SITUAZIONE Da pochissimo è giunto ad abitare nella cittadina al confine con la provincia di Vicenza, assieme alla mamma...