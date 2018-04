Il medico è a cena con gli amici e i ladri fanno razzia nell'ambulatorio

di Cesare Arcolini

SAONARA - Il professionista acon gli, igli. Brutta avventura l'altra notte per un medico che lavora e risiede in via Vigonovese. «Sono rimasto al lavoro fino alle 20 - ha detto Haroun Atram, originario della Giordania di 55 anni, da tempo in Italia - poi ho chiuso l'ambulatorio e sono andato a cena fuori. Quando sono rientrato ho notato una finestra rotta dello studio e mi sono insospettito. Allora sono entrato e ho trovato gli ambienti messi a soqquadro.». Il medico ha riferito ai carabinieri che i ladri gli hanno rubato tre apparecchi elettromedicali per la terapia del dolore, farmaci, prodotti per la bellezza, soldi e alcuni vecchi gioielli di famiglia custoditi in ambulatorio. È toccato ad una pattuglia della Radiomobile di Piove di Sacco effettuare il sopralluogo e accertare la sgradita intrusione. Il bottino è in via di quantificazione...