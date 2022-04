PADOVA - Era riuscita a evitare di finire dietro le sbarre nonostante su di lei pendesse un ordine di carcerazione di 19 anni per reati contro il patrimonio. Ma la voglia di vacanza l'ha tradita: ha prenotato un albergo a Padova per passare il ponte di Pasqua in città, ma quando ha consegnato i documenti è scattato l'alert della questura. Così ora, questa 35enne lombarda, grande esperta di furti, le vanze le passerà al fresco, ma non nel senso climatico del termine. La donna, infatti, è stata arrestata dalla polizia e portata in una cella del Due Palazzi.

IL BLITZ

I poliziotti delle Volanti sono andati a prendere la super-ladra nella notte tra lunedì e martedì nella stanza d'albergo nel quartiere Torre che la donna aveva prenotato per passare il fine settimana pasquale.

La 35enne, residente a Milano, con origini nomadi, voleva passare da normale turista, peccato che però il suo documento abbia fatto scattare l'alert della questura. I dati dei clienti delle strutture alberghiere, infatti, finiscono alla polizia e se qualcuno ha dei conti in sospeso con la giustizia viene subito scoperto. Così è stato per la milanese per cui la Procura di Aosta aveva emesso un ordine di carcerazione: deve scontare 19 anni per reati contro il patrimonio. Per qualche tempo era riuscita a evitare il carcere, ma la sua voglia di viaggiare l'ha messa proprio nei guai.

L'ARRESTO

I poliziotti l'hanno trovata in un albergo nel quartiere Torre e accompagnata in questura.

Gli agenti hanno anche scoperto che la donna non è solamente un genio del furto (ha messo a segno decine e decine di colpi, tanto da essere condannata a una pena super di 19 anni di reclusione) ma anche dedita alle droghe. Nella camera dell'hotel la malvivente, infatti, nascondeva alcuni grammi di hashish per cui si è aggiunta anche una sanzione in quanto consumatrice di stupefacenti.

IN QUESTURA

L'ennesima scoperta, poi, i poliziotti l'hanno fatta una volta accompagnata in questura. Come da prassi, infatti, gli agenti hanno fatto degli accertamenti per la sua compiuta identificazione ed è emerso che nel corso degli anni la donna aveva dato alle forze di polizia più di 30 diverse proprie generalità. Tutto pur di sfuggire alla Legge e alla cella. Ma questa volta la tattica non ha funzionato. Nel database della polizia le sue impronte digitali sono state riconosciute e non le hanno lasciato scampo. È passata così direttamente dalla stanza d'albergo a dietro le sbarre dopo il veloce stop in questura.