Raffineria di droga in casa con oltre 30 chili di eroina, 23enne albanese in manette

La Polizia di Padova ha scoperto un laboratorio clandestino di droga gestito da un giovane albanese, nel quale ha posto sotto sequestro oltre 30 chili di eroina e alcuni etti di cocaina. L'arrestato è Memaj Idrit, 23 anni, residente a Prato, ma che in questo periodo viveva a Bosaro (Rovigo). Qui gli agenti hanno fatto irruzione, scoprendo l'ingente quantità di droga.

Un'indagine nata dal controllo dell'auto dell'uomo, una Vw Polo bianca che era stata segnalata come vettura sospetta alla Polizia perchè notata spesso in transito in una zona notoriamente frequentata da pusher magrebini, alcuni dei quali tratti in arresto nelle settimane scorse. Già il primo controllo della vettura ha portato alla scoperta di 7 etti e mezzo di eroina. Gli hanno quindi proseguito con una perquisizione nell'appartamento di Bosaro, dove è stato scoperto una sorta di 'raffineria' per il confezionamento dello stupefacente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA