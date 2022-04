Laboratori cinesi senza bagni e mensa nel degrado, blitz della Polizia locale

CURTAROLO/SAN GIORGIO DELLE PERTICHE - Laboratori cinesi invivibili. Totale assenza di servizi igienici e operai costretti in caso di bisogno a rivolgersi al bagno di un appartamento esterno al luogo di lavoro. Questo e tanto altro hanno scoperto oggi, 19 aprile, gli agenti della Polizia locale della Federazione del Camposampierese in un doppio blitz a Curtarolo e San Giorgio delle Pertiche in altrettanti laboratori di confezionamento di abbigliamento.

A Curtarolo, oltre a non esserci la necessaria documentazione idonea per aprire l'attività, il capannone è risultato sprovvisto dei bagli e degli spogliatori. I lavoratori, in caso di necessità, infatti dovevano spostarsi nei servizi di un appartamento confinante, dove abita il titolare dell'attività. A San Giorgio delle Pertiche gli agenti del comandante, Antonio Paolocci, hanno invece scoperto in un altro laboratorio cinese che era stata costruita abusivamente una sala mensa in condizioni igienico sanitarie pessime. Le due imprese oggetto dei controlli verranno ora segnalate agli uffici competenti per verificare l'idoneità e l'agibilità dei locali, nonché il rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.