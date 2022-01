La Sposa, Paolino il figlio veneto di Serena Rossi: ha 10 anni, suona il violino e vive con 14 gatti e 6 galline

AGNA (PADOVA) - Ecco chi è Paolino, il bimbo che ha conquistato gli spettatori della serie "La Sposa", in onda su Rai 1 la domenica in prima serata. La serie, tanto criticata per la rappresentazione giudicata "distorta" del Veneto e in particolare di Vicenza degli anni 50-60, nella seconda puntata ha raddrizzato il tiro, presentando un Veneto dedito al lavoro e legato alla famiglia. Ed ecco che il piccolo Paolino interpretato da Antonio Nicolai ha conquistato tutti con la sua spontaneità e suoi lunghi boccoli che gli contornano il bel visino.

Anche il piccolo attore, come altri protagonisti della serie, è infatti veneto, per la precisione padovano di Agna. Antonio Nicolai, nella fiction in tre puntate e sei episodi coproduzione di Rai fiction e Endemol Shine Italy, interpreta il figlio di Italo Bassi (Giorgio Marchesi) e catturerà subito l’attenzione del personaggio interpretato dalla bella e brava Serena Rossi. Nella serie tv Paolino è un bambino che soffre di crisi epilettiche, parla poco ed è orfano di mamma. Nella vita invece ha dieci anni, viene da Agna ed è alla sua prima esperienza come attore. Terzo di tre figli, il protagonista della fiction di Rai1 ha due fratelli gemelli di sei anni, Marzio e Sebastiano, e vive immerso nella natura, circondato da animali. Antonio Nicolai ha anche la passione per la musica e suona il violino. Inoltre ama gli animali e nella sua casa di Agna ha quattordici gatti, un cane, una tartaruga e sei galline.