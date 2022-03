Aiuti all'Ucraina, la sede della Protezione Civile diventa il centro di raccolta

La sede della Protezione civile di Padova diventa un hub per la raccolta di aiuti umanitari per l’Ucraina. Serve un po’ di tutto: dai sacchi a pelo, ai fiammiferi, passando per i fornelletti di campeggio, le comprese per purificare l’acqua e i materassini gonfiabili . Ma anche biscotti, barrette di cioccolata e frutta secca. A riceverli, a confezionarli e a caricarli nei convogli in partenza per l’Ucraina, provvederanno i volontari della Protezione civile che, dal martedì al sabato, saranno presenti nella sede di via Tassinari. L’invitava, che è stata battezzata “Padova for Ukraine”, è promossa dal Comune di Padova, dal Consolato onorario della Repubblica Ucraina e da Confindustria Ucraina.

APPROFONDIMENTI PADOVA La sede della Protezione civile diventa un hub per la raccolta di...

«Questa sede di raccolta di beni di prima necessità – spiega il vicesindaco Andrea Micalizzi – verrà messa in collegamento con tutta la rete di solidarietà che è stata attivata con l’inizio della guerra. E da qui partiranno i camion che porteranno a destinazione il materiale. In questi casi la generosità è fondamentale, ma altrettanto importante è che questa venga organizzata in maniera seria e che gli aiuti possano arrivare a chi ne ha bisogno». Un concetto che viene ribadito anche dal console ucraino a Padova Marco Toson. «Per la distribuzione del materiarle raccolto è importantissimo il coordinamento – dice Toson – Come Confindustria Ucraina, in collaborazione con la Protezione civile nazionale, stiamo cercando di coordinare tutto il sistema di raccolta degli aiuti umanitari che vanno direttamente convogliati negli hub specifici che sono presenti al confine polacco e rumeno, per poi essere inviati verso il territorio ucraino».