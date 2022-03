L'ex presidente del Calcio Padova si candida con Giordani: «Sono di centrodestra, ma solo lui sa unire la città»

PADOVA - Colpo di scena nella campagna elettorale padovana: l’ex presidente del Calcio Padova Roberto Bonetto si candida con Sergio Giordani. Il centrosinistra, dunque, è pronto a schierare ben due ex presidenti biancoscudati. Anche Giordani, infatti, dal 1994 al 1996 è stato alla guida dei biancorossi che, all’epoca , militavano in serie A. Bonetto, invece ha ufficializzato la sua candidatura nella lista Giordani , ieri sera, durante una trasmissione di Tv7 Triveneta.

Non solo. Il noto imprenditore ha messo nero su bianco le motivazioni della sua scelta in una lettera aperta indirizzata a tutti i padovani. «Perché con Giordani? - si legge nella lettera - Negli anni tutti abbiamo apprezzato il percorso di Sergio da imprenditore e da uomo di sport. Personalmente, da elettore di centrodestra, ho potuto constatare come questa amministrazione abbia operato con efficacia per risolvere i problemi della città, dalla viabilità al degrado di alcune zone che sono state riqualificate anche grazie allo sport, passando per la valorizzazione del nostro patrimonio artistico. Al di là delle singole iniziative però, quello che mi ha colpito del suo modo di fare politica è la capacità di unire. Dopo un periodo di grandi divisioni, in cui Padova sembrava spaccata a metà, Sergio Giordani è riuscito a ricompattare le tante anime all’ombra del Santo, facendo squadra attorno a un progetto che merita di essere ulteriormente sviluppato».