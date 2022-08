ABANO TERME - La parola fine è stata messa con la determina firmata ieri a Palazzo Santo Stefano. E nell’oggetto è contenuta la soluzione a una spinosa situazione che si trascinava da anni: l’affidamento in concessione per la valorizzazione e l’utilizzazione del “Kursaal”, lo storico complesso immobiliare situato in viale delle Terme, di cui è proprietaria appunto la Provincia. Ad aggiudicarsi la gestione è stata la società Quick Light Food, con sede sempre ad Abano, e le condizioni concordate prevedono il canone gratuito per i primi 5 anni; dal sesto al decimo il pagamento del 20% della cifra annuale che ammonta a 70mila euro, e dall’undicesimo al ventesimo del 50%, mentre nel periodo rimanente la somma da erogare sarà quella totale. Questa è stata l’unica offerta pervenuta agli uffici di Piazza Antenore, dopo la pubblicazione del bando che è scaduto l’8 agosto.



IL PIANO

All’interno entro la fine del 2022 verranno ricavati una pasticceria di qualità, un bar e un ristorante, mentre nell’ala attigua alla sala congressi troveranno ospitalità postazioni insonorizzate da destinare al co-working, con la possibilità per i fruitori di avere scrivanie e rete internet. Il contratto prevede anche la riqualificazione dell’edificio con interventi di recupero e ristrutturazione, finalizzati alla promozione del territorio collinare e delle sue peculiarità artistiche, culturali e paesaggistiche.

Uno spazio, infatti sarà dedicato a spettacoli, convegni, manifestazioni e banchetti per piccole cerimonie e meeting aziendali. Entrando nei dettagli, verrà portata a compimento un’operazione che prevede la presenza di una sala convegni con una capienza di 150 posti e una destinata invece alle esposizioni su una superficie di 250 metri quadrati, oltre alla sistemazione delle facciate, del tetto e del giardino.

E la riapertura definitiva potrebbe coincidere con il prossimo Capodanno. L’investimento previsto da Quick Light Food ammonta a 3 milioni di euro.

L’intenzione dei gestori è quella di collaborare con tutte le strutture del territorio, facendo anche qualche convenzione con gli alberghi sia di Abano che di Montegrotto, sempre nell’ottica finalizzata allo sviluppo economico e turistico dell’intero comparto termale-collinare.



I COMMENTI

«Siamo di fronte a un risultato storico - ha osservato Vincenzo Gottardo, vicepresidente reggente della Provincia - che ci riempie di soddisfazione. Certo, da parte nostra c’è stato un grande impegno per raggiungere l’obiettivo, perchè volevamo a tutti i costi che questo, che era diventato una sorta di “buco nero” nel cuore della prestigiosa cittadina termale, tornasse a essere un luogo fruibile dai cittadini, dai tanti turisti che ogni anno scelgono Abano come meta delle loro vacanze, e dagli imprenditori che qui hanno le loro attività».

«Credo di poter affermare - ha aggiunto il numero uno di Palazzo Santo Stefano - che la Provincia sia l’unico ente che negli ultimi anni si è adoperato per salvare dal degrado questa storica struttura, ridandole dignità e valorizzandola, restituendole la sua tradizionale vocazione di luogo privilegiato d’incontro e ritrovo per chi frequenta la zona. Mi auguro quindi che Quick Light Food possa completare quanto prima i lavori previsti dal progetto di riqualificazione».



IL COMUNE

Sulla stessa lunghezza d’onda si è espresso il primo cittadino Federico Barbierato, che è anche consigliere provinciale. «Siamo molto contenti d’aver trovato una soluzione per il Kursaal – ha sottolineato - che si trova in una zona molto importante del nostro Comune. Devo ringraziare Gottardo che in questi mesi si è speso in modo significativo per raggiungere l’obiettivo, che rappresenta un passaggio fondamentale per lo sviluppo turistico delle Terme e per la rigenerazione del centro storico, il quale da molti anni era in sofferenza per questo problema che era rimasto in attesa di una soluzione».