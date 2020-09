Polemica sui diritti di autore, imbrattato il murales di Kenny Random a Padova

PADOVA - Un sconosciuto ha imbrattato il celebre murales di Kenny Random in via Daniele Manin a Padova. L'immagine raffigura due innamorati che si baciano travolti da vento e cuori. Qualcuno vi ha scritto sopra «no privileges», e il riferimento non può che essere quello relativo a una recente sentenza che ha coinvolto un ben più conosciuto «collega» dello street artist padovano, ossia il famoso Banksy, al centro di una notizia che in queste ore ha fatto il giro del mondo.

Lo street artist infatti aveva vantato dei diritti d'autore per il suo famoso «Flower thrower», il lanciatore di fiori immortalato in milioni di magliette e poster. Ma l'ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (Euipo) non glieli ha riconosciuti perché l'artista ha voluto rimanere anonimo, non rivelando, nemmeno in sede giudiziaria, la sua identità da sempre sconosciuta. «No privileges» quindi no alla richiesta dei diritti d'autore riconosciuti a chi disegna e compone arte sui muri e tiene segreta la propria identità.

