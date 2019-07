Davide, da Padova alla Juve di Sarri per curare i muscoli di Ronaldo

di Gabriele Pipia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Un diploma conseguito a Cadoneghe, una laurea ottenuta al Bo e un'Europa League alzata sotto il cielo di Baku con i Chelsea. Nella Juventus che da sei giorni ha iniziato la nuova stagione con l'obiettivo di vincere tutto ora c'è anche un padovano. Non sarà protagonista in campo e non darà indicazioni tattiche a Ronaldo e compagni, ma avrà comunque un ruolo fondamentale: si chiama Davide Ranzato, ha 37 anni e il suo compito è quello di prendersi cura dei preziosi muscoli del fuoriclasse portoghese...