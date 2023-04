PADOVA - Un dramma in queste ultime ore, ha sconvolto il volley italiano. Nella mattinata di ieri, intorno alle 5.30 ad Istanbul, ha perso la vita la 18enne pallavolista azzurra Julia Ituma. Precipitata, in circostanze ancora da chiarire, da una finestra del sesto piano dell'hotel Burhan Felek Sports Hall. Nata a Milano nel 2004 da genitori nigeriani, era considerata tra i talenti più promettenti del volley italiano; approdata all'Igor Novara all'inizio dell'anno, dopo aver vestito in precedenza per tre stagioni la maglia del Club Italia in A2, soggiornava ad Istanbul con la sua squadra, che la sera prima aveva perso, venendo eliminata, nel ritorno dei quarti di Champions League contro l'Eczacibasi. Il Consolato generale a Istanbul in stretto contatto con l'ambasciata di Ankara fanno sapere fonti della Farnesina - stanno seguendo con la massima attenzione la triste vicenda. Sulle dinamiche dell'accaduto sta indagando la polizia turca: è stata disposta l'autopsia e sono al vaglio alcuni video delle telecamere di sicurezza (nelle immagini si vede Ituma che, tra le 22.30 e le 23.50, dopo aver camminato nel corridoio, si siede per terra mettendo il viso tra le gambe, poi si rialza ed entra nella sua stanza; mentre Julia Varela, che condivideva la stanza con lei, dormiva e non ha sentito nulla venendo svegliata solo dalla polizia).

Autentica promessa

La giovane atleta, con la Nazionale azzurra Under 19, l'anno scorso aveva disputato e vinto l'Europeo di categoria mentre nell'estate 2021 il Mondiale U20 con la Nazionale guidata dal "padovano d'adozione" Massimo Bellano: «La cosa principale, il dramma di questo tragico momento - osserva il tecnico, molisano di origine ma da oltre vent'anni trapiantato nella nostra città - è che una troppo giovane e così bella persona ora non c'è più. Le capacità agonistiche, passano in secondo piano: per queste ragazze, il volley è solo una parte delle loro vite. Ituma, con cui in azzurro abbiamo passato insieme tre anni, era una ragazza di spessore e qualità: molto sensibile ed arguta, certo anche con le debolezze e la fragilità di un'adolescente. Negli ultimi due anni, ci eravamo sentiti soltanto al telefono due-tre volte; ma sabato ci siamo visti per l'incontro di campionato: è stato un "ciao" prima della gara, ma mi era sembrata serena... So che tutte le ipotesi ora sono al vaglio, e francamente da qui distante non ne so molto di più. Se è caduta dal balcone, però, l'ipotesi più probabile potrebbe essere la casualità o la scelta. Ma, ripeto, in questo momento dobbiamo solo rispettare e stringerci nel lutto con la famiglia e gli amici. La frustrazione per l'eventuale sconfitta in Champions? Tenderei ad escluderlo, per come l'ho conosciuta: una ragazza stra-intelligente e sensibile, che sapeva dare il giusto peso alle cose. Certo, però, le concause possono essere tante».

«Una ragazza molto riservata, ma se sapevi togliere quella sua scorza ed acquisire la sua fiducia, ti apriva un mondo diverso e bellissimo - aggiunge il padovano Alberto Salmaso, scout da nove stagioni della Pallavolo Padova ma ormai entrato a far parte anche del giro azzurro, che era con quella nazionale juniores campione del mondo - certo, anche fragile su alcune cose, ma come un po' tutti gli adolescenti. Quando ho appreso la notizia, è stata una mazzata: davvero spiazzante. Nella nostra chat è iniziato un passaparola, anche per darci sostegno, ma resto comunque sbigottito. In quell'estate del 2021, tutto era andato bene dato che vincemmo tutte le gare ma ricordo che Julia, nonostante fosse di due anni più piccola rispetto alle compagne, si mostrò sempre una ragazza matura e seria, con la testa sulle spalle. Dimostrando un'educazione ed un modo di rapportarsi con gli altri molto rari».