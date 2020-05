© RIPRODUZIONE RISERVATA

GRANTORTO - "Sempre fino alla fine, non mollare mai". E' la frase che Ivan Peruzzo ripeteva alle decine e decine diche ha allenato, agli amici, e prima di tutto ai familiari. Il destino avverso ha voluto che a mollarlo sia stato con tutta probabilità il suo. Nella notte tra martedì e mercoledì. All’improvviso, nel silenzio. Non aveva nessuna patologia, non soffriva di nulla, ma qualcosa, a, l'ha portato via dagli affetti del cuore, della vita: la mogliedi 41 anni con la quale ha avuto Kevin Giancarlo di 15 anni e Tyaschya di 3 anni. I suoi tesori. E poi la mamma Mara, il papà Antonio, la sorella Elena ed il fratello Stefano. Famiglia di imprenditori, titolari dell'azienda, che opera nel settore della produzione di sacchetti biodegradabili.TRAGICA SCOPERTA«Martedì sera aveva fatto ginnastica per un po’ di mal di schiena - racconta la moglie - si è fatto la doccia, abbiamo portato a letto nostra figlia poi poco dopo mezzanotte io e mio figlio siamo andati a dormire. Lui è rimasto sul divano. Mercoledì alle 8 mi sono svegliata, l'ho visto, pensavo si fosse addormentato li, l'ho chiamato, ma non mi ha risposto». Mamma e figlio hanno provato a rianimarlo, i sanitari hanno poco dopo constatato il decesso, avvenuto quindi nel sonno. Famiglia, lavoro e. Giocato da giovane come attaccante nel Cittadella, Bassano, Thiene ed altre formazioni. Decine gli articoli di giornale su di lui. Poi come apprezzatissimoANIMA BIANCONERADallo scorso settembre aveva scelto di seguire la carriera del figlio, difensore centrale del Giorgione. Entrambi tifosi della. Unanime il ricordo di tanti di una persona buona, generosa, sempre con il sorriso, positivamente determinato, con una grande forza d'animo e che trovava una soluzione per tutto senza darsi mai per vinto. Un uomo che infondeva fiducia, sicurezza,Vasto il cordoglio espresso dal mondo calcistico padovano. "Ciao Ivan hai lasciato un grande vuoto nei nostri cuori! Ti ricorderemo oltre che come ottimo mister ed educatore, soprattutto come grande amico di tutti noi. Sentite condoglianze alla tua meravigliosa famiglia", scrive l'AsdSgs che nel sito ha inserito alcune foto di Ivan durante gli allenamenti e con la squadra alla quale l'anno scorso, grazie al suo grande carisma di mister, è riuscito a mantenere vincitrice del titolo regionale Giovanissimi 2004. La società AsdCalcio: "Appresa la notizia della scomparsa di Ivan Peruzzo, giovane allenatore che per molti anni ha allenato il nostro settore giovanile con amore e sacrificio da vero sportivo, porgiamo le più sentite condoglianze alla sua famiglia in questo difficile momento. Ciao Ivan". La società: "Ivan Peruzzo, storico sostenitore del Club e figura apprezzata da tutti nel mondo del lavoro e del sociale. Fino a poco fa Stefano, suo fratello, è stato allenatore del nostro settore giovanile a testimonianza del legame che univa e unirà sempre il nostro Club alla famiglia Peruzzo. Ci uniamo al cordoglio di tutti i parenti, amici e familiari". La data delle esequie non è ancora stata fissata. Si attende l'esame autoptico richiesto dalla famiglia per capire con certezza che cosa abbia causato l'improvvisa ed inspiegabile scomparsa.