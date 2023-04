Italy Hip Hop Dance Championship, Sergio Iapino al Geox di Padova dirige il campionato del mondo

Sabato 8 aprile, a partire dalle ore 10.00, le migliori Crews italiane di Hip Hop e Street Dance si affronteranno sul palco del Gran Teatro Geox di Padova per conquistare un posto al World Hip Hop Dance Championship, il campionato del mondo di Hip Hop e Street Dance in programma a Phoenix (Arizona) dal 30 Luglio al 6 Agosto. Le Crews che passeranno la fase preliminare pomeridiana si esibiranno in una serata di grande spettacolo condotta dalla MC e DJ Kristine e animata dal DJ e producer portoghese Gui Mees.

Sei le categorie in gara: quelle composte da 5 a 9 ballerini che sono: Junior (dai 7 ai 12 anni), Varsity (dai 13 ai 17 anni), Adult (over 18); la categoria Mini Crew, composta da 3 ballerini, e quelle di Junior Varsity Mega Crew e Mega Crew composte da 10 a 40 ballerini. Le Crews che si qualificheranno a Padova potranno rappresentare l’Italia al World Hip Hop Dance Championship e si sfideranno con altre Crews provenienti da oltre 50 paesi nel mondo.

Hip Hop International Italy è diretto da Sergio Iapino, che ha ideato quella che per la Dance Community Italiana sarà un’esperienza incredibile. “Da diversi anni mi sono appassionato all’hip hop e sono davvero felice che questo tipo di danza si stia affermando sempre più anche in Italia, dove inizia a suscitare sempre maggiore interesse, sia nei giovani che nel pubblico in generale”.

Le Crews si sfideranno davanti ad una giuria internazionale composta da giudici certificati ed affermati: Del Mak (Inghilterra), Vitor Kpez (Portogallo), Andreas Maintz (Germania), Adrienn Rez (Ungheria), Jöel 91Pact (Francia), Miss Funk (Italia). I giudici saranno guidati da Meg Vasselli (Italia), Capo Giuria Internazionale e Direttrice Tecnica di Hip Hop International Italy.

Migliaia di spettatori seguiranno le centinaia di artisti che si esibiranno sul palco del Gran Teatro Geox di Padova, messo gratuitamente a disposizione da Valeria Arzenton, produttrice illuminata e fondatrice di ZedLive per gli spettacoli dal vivo. “L’hip hop è una disciplina completa, un connubio di danza e sport che alcuni ragazzi esprimono raggiungendo livelli altissimi – ha spiegato la Arzenton - mi sembrava doveroso offrire loro un palcoscenico che gli fornisse l’opportunità di incantare il pubblico col proprio talento, come è successo a me la prima volta che li ho potuti ammirare. Mi auguro che questo possa diventare un appuntamento annuale fisso per il Gran Teatro Geox di Padova”.