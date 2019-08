Imprenditore padovano assassinato nelle Filippine: vedova sotto scorta

di Gabriele Pipia

PADOVA - Tra una settimana saranno passati cinque mesi. L’omicidio di Andrea Guarniero resta un caso irrisolto ma i poliziotti filippini non si rassegnano: continuano a cercare ogni indizio per evitare che quello andato in scenasia stato il delitto perfetto. I killer dell’, ammazzato da un colpo di pistola la sera del 28 marzo, potrebbero essere ancora in giro e soprattutto potrebbero essere ancora pericolosi. Per questo motivo le autorità locali hanno messo a disposizione della vedova di Guarniero un servizio speciale di scorta.