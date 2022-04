Shanghai, padovano isolato nel nel padigione dei positivi al Covid: Alessandro, prelevato da casa e recluso

PADOVA - E' padovano l'italiano chiuso da quattro giorni in un padiglione espositivo a Shanghai. L l'uomo, Alessandro Pavanello, produttore musicale di 31 anni, è stato prelevato da casa perché risultato positivo al Covid durante lo screening di massa, causato da un enorme focolaio, il peggiore in Cina dal 2020. Con Pavanello, che vive nella città da 6 anni, sono rinchiuse moltissime altre persone, dormono su brandine, impossibile uscire dal padiglione. Pavanello racconta la propria "clausura", o "Covid holiday", coem l'ha rinominata, dal profilo Instagram personale: si vede il padiglione, enorme, con i divisori che creano stanzette da due o quattro letti, Alessandro mostra anche i bagni, i pasti che riceve e le abitudini di chi è recluso come lui.