«In quell'aeroporto mi hanno fatto sentire un trafficante di bambini ».pronuncia questa frase, poi si ferma e scoppia a ridere. Ma la sua è una risata amarissima. «Mi hanno tenuto due notti in una cella come se fossi un criminale, invece sono una brava persona che ha commesso solo un'. Io volevo solo fare del bene e non vedo l'ora di riabbracciare quella bimba» Mirko, trentanovenne originario di Brugine nella Bassa Padovana, non si dà pace mentre parla da un appartamento di Cartagena de Indias. Martedì è stato arrestato dalla polizia colombiana per aver tentato di imbarcarsi con una neonata di 18 giorni dichiarata irregolarmente come propria figlia. Rimesso in libertà giovedì mattina, ora è pronto a tornare a casa. Lasciando però la moglie e la bambina dall'altra parte dell'oceano.«Io sono sposato da dieci anni con una donna colombiana. Viviamo a Brugine, lavoriamo, siamo brave persone.