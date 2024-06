PADOVA - Con la prima partita dell'Italia agli Europei di calcio, domani alle 21 contro l'Albania, la città si prepara a vivere un'estate all'insegna dello sport.

Maxischermi nei parchi

Tra gli eventi all'aperto che hanno messo in programma e confermato il maxischermo per domani c'è il Parco Milcovich, all'Arcella, con il tradizionale evento "Arcella Bella" che ha confermato oltre alla partita di domani anche quella di giovedì prossimo (Italia-Spagna) e del 24 (Italia-Croazia). Ma anche Sherwood Festival, nell'area accanto allo stadio Euganeo; Parco Prandina in corso Milano e il Parco degli Alpini in zona Montà con due maxischermi. Immancabile il Naviglio, sul lungargine del Piovego, che da mesi sta organizzando la proiezione dell'avventura azzurra con tre maxischermi. Il Parco Europa, accanto alla Cittadella della Stanga, non ha confermato la proiezione di domani ma delle prossime due partite del girone. «L'arrivo degli Europei e delle partite della Nazionale non rappresenta solo un grande momento di sport - spiega Antonio Bressa, assessore al Commercio - ma soprattutto l'occasione per stare insieme e condividere lo spettacolo del calcio nei luoghi di aggregazione della città. Anche per gli Europei la città saprà vivere questo momento con le sue caratteristiche distintive, cioè quelle di città viva che offre a cittadini, ma anche studenti e turisti una vastissima offerta di intrattenimento». Non solo eventi all'aperto: anche molti locali tra bar, pizzerie e ristoranti si stanno attrezzando con abbonamenti per proiettare le partite della Nazionale.

I costi per gli esercenti

«Saranno circa un centinaio tra bar e ristoranti ad avere il maxischermo in città - dice Filippo Segato, segretario Appe (Associazione Provinciale Pubblici Esercizi) -. Le spese per l'esercente che parte da zero senza nessun abbonamento si aggirano in media attorno ai 400 euro. Se invece l'esercente è abbonato Rai solo per la radio deve integrare l'attuale abbonamento dando eventualmente disdetta entro la fine dell'anno, altrimenti dal 2025 si troverà a pagare il canone intero. Consiglio un abbonamento semestrale che si aggira attorno ai 200 euro. Allo stesso modo, deve integrare l'abbonamento a Siae, versando 1/5 del normale canone per apparecchi televisivi e per questo non è prevista la disdetta». Il canone Siae varia in base ai metri quadri del locale: fino ai 75 metri quadri l'importo è di 46,12 euro, tra i 76 a 250 è di 59,35 euro, tra i 251 e 500 è di 98,05 euro. Ci sono anche alcuni ostacoli, oltre al prezzo degli abbonamenti, che scoraggiano i ristoratori. «Molti proprietari sono indecisi perché sostenere una spesa con l'azzardo che la Nazionale non arrivi in semifinale o in finale è un rischio di andare in perdita - continua Segato - Un altro ostacolo è la competizione con i parchi, le parrocchie e i punti di ritrovo all'aperto che portano via clienti ai bar e risonanti. Certo è che due anni fa c'erano le regole del Covid e quindi c'era il boom dei plateatici. Per gli Europei di quest'anno, secondo una mia previsione, ci saranno più locali muniti di monitor rispetto al 2022». I locali del centro storico che vogliono collocare il monitor anche nell'eventuale plateatico, possono farlo mantenendo il volume a zero e l'apparecchio televisivo va collocato in modo da evitare assembramenti, lo devono poter guardare soltanto i consumatori seduti ai tavoli o nelle immediate vicinanze.