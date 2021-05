MONSELICE - Sapeva di essere positivo al covid e, in quanto tale, di dover osservare l'isolamento fiduciario. Eppure un 14enne di origine marocchina, residente a Monselice, non ha esitato a scendere nelle aree comuni del proprio condominio senza mascherina, intrattenendosi con alcuni bambini di meno di dieci anni, a loro volta privi di mascherina. Il ragazzo, studente in un istituto del territorio, è stato denunciato per delitti colposi...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati