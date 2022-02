PADOVA Una soluzione è all’orizzonte. Ieri pomeriggio alla riunione tra provveditore, Provincia e presidi delle scuole superiori di tutto il Padovano si è fatto il punto sugli esuberi delle iscrizioni. Erano almeno un centinaio gli studenti delle scuole medie che, per il prossimo anno, non avevano trovato posto nell’istituto che desideravano frequentare e alcuni di loro non avevano indicato una seconda scelta, così sono finiti in una sorta di limbo. Tanto da richiedere un incontro ad hoc per sondare la situazione.

IL BILANCIO

«È stata una riunione proficua, siamo giunti a una possibile soluzione – spiega il provveditore Roberto Natale – A seconda della disponibilità delle scuole, abbiamo fatto una redistribuzione tra città e cintura urbana. Poi spetterà alle famiglie accettare questa idea o meno».

Il liceo Concetto Marchesi di Padova potrebbe ospitare una o due prime per un totale di 20-25 alunni che volevano iscriversi al Duca d’Aosta all’indirizzo Scienze umane. Un numero simile di alunni potrebbe essere spostato al liceo Galilei di Selvazzano per l’indirizzo di Scienze applicate, mentre circa 15 alunni potranno convogliare all’istituto Alberti di Abano Terme.

Tutto ruota attorno agli spazi – fa notare Luigi Bisato, delegato provinciale alla Scuola – Ma in questo modo dovremmo riuscire a risolvere il problema, soprattutto per quanto riguarda Cornaro e Duca d’Aosta. Tra una settimana ci risentiremo per fare di nuovo il punto. La cosa importante è che se apriamo una prima nuova in una scuola a regime dobbiamo pensare non a un’aula ma a cinque, perché l’anno successivo quegli studenti andranno in seconda, poi in terza e via dicendo».

Al Cornaro erano 18 gli esuberi per l’indirizzo Scientifico tradizionale mentre per Scienze applicate erano 51. Il Fermi ha dovuto mettere in attesa 22 studenti mentre il Nievo ne aveva 23 per gli indirizzi di Scienze applicate e Scienze applicate sezione digitale.

L’EVOLUZIONE

Durante l’incontro è stato fatto un focus anche sull’Istituto Valle di Padova. «L’indirizzo professionale audio-visivo sembra abbia riscosso molto successo, le iscrizioni sono raddoppiate – dice Natale – Il preside ha chiesto alla Provincia di attivarsi per trovare altri spazi così da poter accogliere tutte le iscrizioni. Siamo contenti di essere riusciti a trovare una soluzione da proporre alle famiglie. Ricordiamo, comunque, che l’anno scorso gli esuberi erano 300, quest’anno sono un terzo, quindi il problema era ridimensionato. L’elemento fondamentale per risolverlo è stato il dialogo, insieme alla disponibilità dimostrata dai presidi nel fare sinergia con il Provveditorato e la Provincia. Qualcuno dovrà spostarsi e posso capire che sia un disagio, ma almeno così l’indirizzo scelto dallo studente è salvo».

Che ci sia un problema di spazi è chiaro, ma risolverlo è un altro paio di maniche. La Provincia, ad ogni modo, si sta muovendo su più fronti: da una parte cerca spazi in affitto per accogliere le classi e dall’altra pensa alla costruzione di nuovi edifici. «Da qualche anno stiamo seguendo una filosofia i cui effetti si vedono a cascata, non nell’immediato – riferisce Bisato – L’obiettivo deve essere far stare in un unico edificio un solo istituto. Faccio un esempio: la sede del Ruzza oggi ospita metà del Calvi e il Ruzza ha due succursali. Come si fa? Ristrutturando, facendo manutenzione e creando corpi nuovi. Il Marchesi avrà una nuova sede all’ex Configliachi all’Arcella, stiamo aspettando che l’Agenzia del territorio proceda con la perizia e poi ci sarà la progettazione. Il Marchesi ha quattro sedi e almeno tre si libereranno lasciando spazio per altri istituti».

Con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza la Provincia avrebbe voluto realizzare un nuovo edificio per il Gramsci-Cornaro. «Ci sono stati pareri contrastanti e abbiamo dovuto rinunciare – aggiunge Bisato – Stiamo ragionando con la città e i comuni della cintura per trovare spazi dove far sorgere uno o due nuovi plessi».

© RIPRODUZIONE RISERVATA