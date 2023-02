Isabella Noventa, Freddy era a Marghera il giorno dopo l'omicidio poco lontano dai resti ritrovati: i tabulati telefonici

PADOVA/VENEZIA - Le celle telefoniche hanno registrato la posizione di Freddy Sorgato a qualche centinaio di metri dal luogo dove a Marghera sono stati trovati i resti di una donna. Lo riferisce la trasmissione di Rai 3 Chi l'ha visto? nella serata di ieri, 8 febbraio.

Subito si è posta la domanda: che sia Isabella Noventa? Le indagini sono in corso. La segretaria di 55 anni di Albignasego è scomparsa nel nulla tra il 15 e il 16 gennaio 2016. L'ultima persona con cui ha avuto contatti è Freddy Sorgato, con il quale aveva una relazione. Il 17 gennaio l'uomo è a Marghera, lo dicono i tabulati. Un dato che fa pensare e che riaccende i riflettori sull'omicidio di Noventa.

Saranno eseguiti tutti gli esami utili a risalire all'identità dei resti ritrovati. La scoperta è stata fatta lunedì 30 gennaio in via della Chimica a Marghera da alcuni operai incaricati di sfalciare delle ramaglie che non venivano potate da tempo. Una zona periferica, immersa tra capannoni e fabbriche, in cui si transita pressoché solo in auto. Del corpo sono stati trovati il cranio, un femore, il bacino, alcune ossa della cassa toracica e della spina dorsale.