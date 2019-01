Il fratello di Isabella: «Rinuncio al risarcimento ma dimmi dov'è il corpo»

di Cesare Arcolini

ALBIGNASEGO - A tre anni dall'omicidio di Isabella Noventa , il fratello Paolo è uscito allo scoperto con un ultimo disperato tentativo di riavere le spoglie dell'adorata sorella. Il suo messaggio è diretto a Freddy Sorgato, il ballerino di Noventa, in carcere dove sta scontando una condanna a trent'anni. «Caro Freddy - ha detto - sono pronto a rinunciare alla mia quota risarcitoria in cambio della verità e del corpo di Isabella. É giusto che la mia famiglia possa piangere e pregare in un cimitero davanti alla tomba di mia sorella. Non vogliamo le solite menzogne che hai venduto in tutto questo tempo, ma finalmente la verità». Paolo Noventa non si fa comunque grandi illusioni: «Se in tre anni ha raccontato solo bugie, è difficile che le mie parole possano smuovere la sua coscienza, tuttavia questa mia nuova offerta mi auguro che almeno lo faccia riflettere».