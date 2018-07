di Eugenio Garzotto

ABANO TERME - Avrebbe compiuto 18 anni il prossimo 25 agosto, ma quel traguardo non è riuscita a tagliarlo. Isabella Annese si è spenta venerdì al policlinico di Padova. A stroncarla, le complicazioni sopravvenute dopo l’ennesimo intervento chirurgico cui si era sottoposta nel corso della sua breve esistenza, segnata dalla fibrosi cistica. Isabella lascia in un immenso dolore papà Corrado e mamma Luisa e i suoi quattro fratelli. La famiglia è molto conosciuta nella frazione di Monteortone, dove vive in...