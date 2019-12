Irpef Padova. Il sindaco Giordani: «Non la aumenterò, ma faremo dura lotta all'evasione»

di Mauro Giacon

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PADOVA L'approvazione del bilancio comunale in Consiglio è alle porte e il sindaco Sergio Giordani lancia i suoi punti fermi: «Non aumenteremo l'Irpef per i padovani ma invece incrementeremo la lotta ai grandi evasori perché chi paga mette le mani in tasca alla stragrande maggioranza dei cittadini onesti. Nello stesso tempo continueremo a migliorare i servizi con nuove progettualità». L'ANNUNCIO Come si declina questo programma? «Premetto che Padova è la città con...