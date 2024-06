PADOVA - È il giorno del rilancio in grande stile: domani, nella giornata di Sant’Antonio patrono della città, l’ippodromo Breda apre le porte ai padovani con una grande festa rivolta non solo agli appassionati di ippica. A partire dalle 17.30 (l’ingresso è gratuito), infatti, saranno molte le iniziative che coinvolgeranno bambini, famiglie e giovani. Troveranno un impianto rinnovato nell’immagine, nell’allestimento e nell’organizzazione grazie al lavoro intrapreso dalla famiglia Stefanelli, proprietaria dell’impianto da un anno e mezzo.

L'IPPODROMO

Il momento clou sarà il prestigioso Gran Premio Ivone Grassetto, Memorial Lorenzo Talpo, un miglio volante riservato agli anziani indigeni ed internazionali (settima corsa di un interessante convegno con prove di elevata qualità, a partire dalle 19.30). In sei hanno accettato l’ingaggio per una sfida ad altissima velocità che vedrà tra i protagonisti l’americano B A Superhero, alfiere del team Gocciadoro, l’anziano Vincerò Gar arroccato allo steccato, e la brillante femmina Dolce Viky, portacolori della famiglia padovana Michelotto.

La giornata di festa inizierà già alle 17.30: i giardini dell’ippodromo ospiteranno il ristoro gourmet dei food truck delle eccellenze padovane Casa Barozzi, Hype Beer, Gelateria Gianni e La Folperia. Per i più piccoli sarà allestito uno spazio dedicato con i pony; qui i bambini potranno provare l’esperienza di gioco, incontro e relazione con il cavallo, mentre la musica live di Lola & Mr Be accompagnerà la serata dal vivo.

«Come padovano e appassionato di sport ho deciso di investire in questo progetto di rilancio delle Padovanelle per restituire alla nostra comunità un luogo di sport e socialità, di relazioni e incontri piacevoli - afferma Giuseppe Stefanelli - L’ippodromo per me è sempre stato un simbolo della padovanità, un luogo mitologico, a cui ho sempre associato momenti piacevoli della mia vita: per questo mi faceva male vederlo in uno stato di abbandono e ho deciso di intraprendere questo percorso insieme alla mia famiglia».

Poi aggiunge: «Abbiamo scelto di mettere le nostre energie in questo progetto di rilancio, che vuole dare una nuova vita a questo spazio, confermando la sua vocazione ippica di alto livello, ma anche aprendolo a tutta la città con una serie di proposte di intrattenimento rivolte a tutti i padovani».

All’interno dell’ippodromo saranno aperti anche i ristoranti “Le Staffe”, dove sarà possibile degustare la pizza di Pizzeria Savonarola, i piatti spagnoli di Aguaquemada, le specialità di Griglieria Saccardo e Roby Burger, oppure trascorrere qualche ora del post serata nella zona bar. «Invito tutti a partecipare a questa giornata di festa che segna un nuovo inizio per il nostro ippodromo - conclude Stefanelli - In questi mesi abbiamo lavorato molto per ridare una nuova vita e una nuova identità a questo spazio, vi aspettiamo per scoprirla insieme in una serata di sport e divertimento».

A completare il divertimento per adulti e bambini, la parata dei cavalieri dell'associazione Natura a Cavallo che arriveranno nell’impianto cittadino dopo aver percorso nei giorni precedenti un itinerario attraverso i Colli Euganei all’interno delle iniziative di Horse Green Experience Tour 2024, un cartellone di appuntamenti che prevede anche il workshop “Cavalli-terme-cultura: parole chiave per un rinnovato equilibrio tra uomo e ambiente” ospitato ieri a Montegrotto.