Fisica quantistica e nuove tecnologie applicate al benessere: la convention internazionale di Ippocrateorg

BAGNOLI DI SOPRA - Il medico e biochimico americano Robert Malone, inventore della tecnologia a mRNA, Federico Faggin, fisico, imprenditore, inventore del microchip e scrittore di successo, Amit Goswami, pioniere della fisica quantistica applicata al benessere. Questi tre grandi personaggi, di valore mondiale, saranno i relatori principali della seconda Convention Nazionale "Fondiamo il Nuovo Mondo" di IppocrateOrg in programma a Bagnoli di Sopra (Padova), il 22 e 23 giugno. Un fine settimana dal piatto succulento a base di tavole rotonde, laboratori dinamici e mercatini, incontri e cene, con già oltre 1.000 iscritti, quello preparato da Ippocrateorg, l'associazione che riunisce una rete internazionale di medici, ricercatori, operatori sociali e sanitari che perseguono un’idea etica ed innovativa della salute, fondata dal padovano Mauro Rango nel 2020, conosciuta per aver offerto, a titolo gratuito, assistenza ai malati Covid lasciati soli durante la pandemia. La Convention 2024 si svolgerà, tra sapori e saperi, nella incantevole cornice del Dominio medievale, nel segno dell'apertura al mondo internazionale a temi che vanno oltre la cura: da una prospettiva filosofico-esistenziale alle ultime scoperte della fisica quantistica applicate al benessere; dalle nuove frontiere della tecnologia (con i rischi connessi), all'alimentazione, l'arte, la bioedilizia, fino a nuovi modelli di mercato e di reti di imprese.

LE TAVOLE ROTONDE

Il programma della due giorni ruota su tre cardini: le tavole rotonde, i laboratori, i mercatini.

I LABORATORI

Protagonisti attivi a Bagnoli saranno, accanto agli esperti, gli stessi partecipanti a cui sono dedicati cinque laboratori esperienziali con obiettivi concreti: ad esempio, far sentire a ciascuno come congiungersi con la propria parte intuitiva e come riscoprire la capacità di lettura della realtà. Tra i temi dei laboratori: l’arte; i materiali del futuro; la malattia, concepita come occasione di guarigione e rinascita; la parola; il cibo, grande alleato della nostra salute.

LA GALASSIA IPPOCRATE: SVILUPPI E NOVITA'

Domenica 23 giugno sarà dedicata alla presentazione della Fondazione Ippocrate e dell’Ecosistema che ad oggi si compone della storica associazione IppocrateOrg e delle nuove associazioni: la Federazione Nazionale dell’Istruzione ed Educazione Parentale, la Casa Editrice libera da interessi di parte, il Progetto Origini che opera nel recupero di realtà produttive etiche e che hanno a cuore la salute della persona, la Scuola di Ippocrate che forma laureati in professioni di cura e la Rete di Medicina Sociale Territoriale.

IL MERCATO

Sempre di domenica, all’esterno delle mura della struttura, si svolgerà, per la prima volta, il Mercato di Piazza Origini. Un appuntamento che raccoglie tutti coloro che dal 2020 si sono avvicinati a IppocrateOrg per promuovere benessere e salute nei ambiti diversi (agricoltura, bioedilizia, editoria, medicina, pratiche olistiche, commercio solidale ed altro) con la possibilità di incontrare aziende selezionate che garantiscono prodotti di altissima qualità.