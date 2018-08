Mancano i fondi: il bimbo ipovedente resta senza libri /Ecco come è andata a finire

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PADOVA - Si è risolta in breve tempo, anche grazie all'appello lanciato sulle pagine del Gazzettino di Padova, la situazione del bimbo ipovedente rimasto senza libri a causa dei tagli dei finanziamenti all'ente Unione Italiana dei ciechi e degli ipovedenti. Il papà del bambino ha ricevuto la telefonata di Marco Condidorio, Componente Direzione Nazionale U.I.C.I ONLUS, Coordinatore delle Commissioni Nazionali istruzione e Formazione e Terza Età, il quale ha avuto mandato da parte del direttivo nazionale e supporto dalla Biblioteca Regina Margherita per risolvere la questione della mancanza di fondi per l'ingrandimento dei libri a Padova. Tutto è bene quel che finisce bene: anche quest'anno i libri ingranditi sono garantiti.