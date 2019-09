Ipercity, banditi messi in fuga dai dipendenti a inizio turno

di Cesare Arcolini

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ALBIGNASEGO - Assalto al bancomat del centro commerciale Ipercity di via Verga. Malviventi costretti a dileguarsi a mani vuote, messi in fuga dai dipendenti del megastore che stavano iniziando la giornata di lavoro. E' successo attorno alle 5 del mattino. Un commando criminale composto da quattro individui aveva come obiettivo quello di far saltare il forziere della banca Intesa posta dentro l'Ipercity. Hanno sfondato la porta d'ingresso del centro e si sono portati verso il bancomat con tutti gli attrezzi del caso per provocare la...