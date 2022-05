Investono un centauro, abbandonano l'auto e scappano a piedi. È caccia ai "pirati"

SAONARA (PD) - Incidente oggi 24 maggio alle 15,45 a Villatora di Saonara all'incrocio tra via Udine e via Zago. Una Smart con al volante un uomo in compagnia di una donna con due bimbi piccoli, prima ha centrato in pieno una Clio in transito, poi, colti dal panico sono fuggiti da via Udine verso via Zago. Qui si è verificato l'impatto con una Ktm condotta da un diciannovenne del posto che è caduto rovinosamente a terra. Dopo aver capito di averla combinata grossa, la famiglia "pirata" ha abbandonato la Smart ed è fuggita a piedi facendo perdere le proprie tracce. Il ferito è stato trasportato in ospedale a Padova, non sarebbe in pericolo di vita. E' caccia aperta al conducente della Smart. Sul posto le forze dell'ordine per i rilievi. Le ricerche dei fuggitivi sono state diramate in tutta la zona.