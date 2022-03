Investito sulle strisce in passeggino, morto bimbo di 1 anno schiacciato dall'auto. Mamma ferita e sotto choc

PADOVA - Investito sulle strisce sul passeggino trasportato dalla mamma. L'incidente stradale si è consumato oggi, 28 marzo alle 15,30, in via Plebiscito a Padova: un bimbo di poco meno di 1 anno è morto dopo il ricovero in ospedale dove è arrivato in condizioni disperate. L'impatto è avvenuto proprio di fronte al supermercato Aldi. Dalle prime informazioni trapelate un'auto affrontando la rotatoria non si è resa conto del piccolo e della mamma, di origini marocchine, e nonostante una disperata frenata l'ha preso in pieno. Il bimbo è stato sbalzato dal passeggino finendo poi schiacciato dalla stessa vettura. Ferita anche la mamma, ma non in pericolo di vita: è ricoverata in ospedale, sotto choc. Immediato l'allarme ai numeri d'emergenza.

Sul posto si è portata un'automedica con il personale del Suem 118. Il ferito è stato trasportato in prognosi riservata al Pronto soccorso pediatrico. In via del Plebiscito sono intervenute le forze dell'ordine che ora stanno cercando di ricostruire le cause che hanno portato all'investimento. Il conducente dell'auto è risultato illeso, ma in evidente stato di choc.