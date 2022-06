Dodicenne investito da un'auto: la corsa in ospedale

PADOVA - Un 12enne è stato investito da un'auto nel tardo pomeriggio di oggi, 8 giugno, intorno alle 18. Il ragazzino, di origine straniera, stava attraversando i binari del treno in via Friburgo dove sarebbe vietato avventurarsi a piedi. Ha passato le prime due barriere e mentre attraversava le altre due è stato centrato da un'auto: il conducente si è subito fermato a prestare soccorso e ha chiamato il 118. Il 12enne è stato portato d'urgenza in ospedale. All'inizio sembrava in condizioni disperate invece la sua situazione clinica è migliorata e ora è fuori pericolo.