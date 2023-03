MONSELICE (PADOVA) - Investimento mortale questo pomeriggio, 31 marzo, a Monselice. L'incidente è avvenuto intorno alle 14.30 in via Porta Vallesella.

La vittima è Magda Monesi, 85 anni. Un conoscente è andato a trovarla e stava facendo manovra con il camion per parcheggiare all'interno del vialetto quando l'ha investita. Per lei non c'è stato nulla da fare, è morta.

+++ Notizia in aggiornamento +++