Investe un cane e scappa, autista "beccato" dalla videosorveglianza. L'animale muore

MASSANZAGO - Ha investito un cane mentre procedeva al volante di un furgone in via Roma nella frazione di Sandono di Massanzago. E' successo ieri, 26 aprile e meno di 24 ore dopo il "pirata" è stato rintracciato. Il conducente dopo l'impatto, invece di fermarsi e sincerarsi delle condizioni dell'animale, si è dileguato sperando di passare inosservato. Il cane è morto nonostante i tentativi del personale veterinario di salvarlo. A tradire il conducente del furgone sono state le immagini della videosorveglianza che l'hanno immortalato. Convocato al comando della Polizia locale della Federazione del Camposampierese, l'uomo è stato messo di fronte alle proprie responsabilità. In un primo momento avrebbe provato a negare ogni responsabilità, ma di fronte alle prove schiaccianti in mano agli agenti del vicecomandante Filippo Colombara, non ha potuto far altro che riferire di essersi allontanato perchè spaventato di quanto era capitato. La zona dove è avvenuto l'incidente è in pieno centro e i fatti si sono consumati di fronte agli occhi increduli di decine di passanti.