Investe una ciclista e fugge: rintracciata la conducente-pirata, ha 27 anni

VENEZIA - Investe ciclista e fugge, ma i carabinieri di Padova hanno rintracciato e denunciato il "pirata", una donna di 27 anni, del Congo, ma residente a Ponte San Nicolò. L'indagata, dopo avere provocato la caduta di una donna di 32 anni che stava pedalando con la propria bicicletta, era fuggita senza prestarle soccorso. Dei testimoni hanno riferito all'Arma, giunta sul posto, che il "pirata" viaggiava a bordo di una piccola utilitaria di colore nero, dando poi indicazioni sulla strada scelta per la fuga. La pattuglia è riuscita ad intercettare la vettura, una Citroen C2, e a bloccarla. La conducente, particolarmente scossa per l'accaduto, ha ammesso le sue responsabilità. La vittima è stata accompagnata in ospedale dove è rimasta per alcune ore in osservazione prima di essere dimessa.

