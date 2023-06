Santa Giustiniana in Colle. Inventa le torce per "scaldare" le sue ciliegie: il giovane Marco premiato da Zaia

SANTA GIUSTINA IN COLLE (PADOVA) - La scorsa primavera ha salvato il raccolto delle sue ciliegie, o meglio, "sarese" come si dice in veneto, dal gelo ideando delle speciali stufe da mettere tra i filari. L'idea di Marco Prosdocimi, 34 anni, il giovane imprenditore di Santa Giustina in Colle è piaciuta davvero tanto che ieri a Cavallino Treporti è stato premiato dalla Coldiretti regionale per la categoria "Custodi d'Italia" dal presidente del Veneto Luca Zaia nell'ambito del concorso "Oscar Green".

L'IDEA

Per preservare le ciliegie dal rischio delle gelate tardive Prosdocimi ha ideato e costruito delle originali torce da colorare in mezzo ai filari nei giorni di primavera in cui la temperatura scende bruscamente. «La raccolta avviene a mano e tutte le fasi di trasformazione sono scrupolosamente monitorate, in modo da preservare il profumo e il sapore delle ciliegie - spiega con orgoglio l'innovativo imprenditore - La qualità è un imperativo lungo tutta la filiera, con una particolare attenzione all'ambiente e all'uso di imballaggi riciclabili al cento per cento. La composizione del terreno e il clima favorevoli permettono ai ciliegi di crescere rigogliosi, seguendo il protocollo di difesa integrata dell'ambiente, con una particolare attenzione alle api, instancabili alleate».

Nella sua azienda Marco Prosdocimi coltiva una varietà di pregio di ciliegie: grosse, dolci e succose vengono destinate ai prodotti dell'azienda, la confettura extra e le "sarèse" al liquore.

IL RICONOSCIMENTO

Per la provincia di Padova alla finale regionale di Cavallino Treporti hanno partecipato sette giovani agricoltori accompagnati dal presidente Roberto Lorin e dal direttore Giovanni Roncalli. «L'impegno e la creatività di Marco e di tutti gli altri giovani finalisti dalla nostra provincia sono il valore aggiunto della nostra agricoltura e la garanzia di un futuro per tutto il nostro settore - sostiene Lorin - Questi giovani hanno deciso di lanciare il cuore oltre l'ostacolo con questi progetti imprenditoriali».

La nuova generazione degli agricoltori veneti testimonia una grande determinazione. «I concorrenti in lizza all'Oscar Green - aggiunge il delegato degli under 30 della Coldiretti Marco De Zotti - rispecchiano il quadro regionale con la conduzione delle aziende affidata a neo laureati che rispettando l'indirizzo agronomico apportano al sistema aziendale sia la tecnologia che le proprie passioni e attitudini».