ESTE - Una casa virtuale in cui sono rinchiusi dodici ragazzi, che dovranno sfidarsi a suo di prove in questi giorni di lockdown. Quello di civico40ena , un format di intrattenimento ideato da quattro giovani amici della Bassa padovana, mescola l'atmosfera da Grande Fratello con tanto di confessionali le sfide tipiche dei giochi di ruolo e l'ironia delle sitcom. Obiettivo: divertirsi e divertire attraverso la pagina Instagram, dimenticando anche solo per qualche ora la pesante situazione in cui siamo immersi per colpa del coronavirus.



Alberto Zampaolo, 27 anni di Este, il Covid-19 lo vede tutti i giorni, negli occhi stanchi dei pazienti e nei movimenti ovattati dei colleghi che, come lui, indossano tute da astronauti. Fa l'infermiere al Covid hospital di Schiavonia, nel reparto di Terapia intensiva, e lui il virus lo esorcizza anche così: mantenendo la voglia di sorridere.



IL VIA

Tutto è cominciato una sera di qualche settimana fa, durante una delle tante telefonate con l'amico Alberto Borasco, 27 anni, di Ospedaletto Euganeo che studia Scienze della Formazione. Non appena è iniziato il lockdown, per animare le serate dei loro amici, avevano escogitato dei quiz in diretta Instagram. Altri due loro amici, Francesco Tramarin e Michele Mattiolo, sfruttavano invece le dirette social per proporre esercizi di ginnastica. Perché non creare una sorta di Grande Fratello alternativo in cui mettere dentro tutte queste cose? civico40ena è nato così. «Per tenere compagnia alla gente», spiega Zampaolo, conduttore del reality show insieme all'amico Borasco. L'obiettivo sembra raggiunto visto che la pagina Instagram civico40ena conta già 1.220 follower e alla diretta di presentazione, lunedì sera, si sono collegati in mille sia per conoscere i dodici concorrenti, sei ragazzi e sei ragazze, sia per capire le regole del gioco. «Abbiamo scelto partecipanti che avessero già un certo seguito sui social spiega Zampaolo e che rappresentassero l'intera Bassa padovana». Alcuni arrivano dalla zona dell'Estense, altri da Montagnana o da Monselice e qualcuno anche da fuori provincia: Noventa Vicentina, Agugliaro, Orgiano.



COME FUNZIONA

Ogni settimana vengono lanciate delle sfide che nei giorni successivi i concorrenti devono cercare di superare realizzando brevi video da postare sulla pagina Instagram. Sarà poi il pubblico a giudicare, attraverso un sondaggio online. Stasera, nella diretta delle 22 in cui sarà ospite Salvo Gagliano di Radio Piterpan, si tireranno le prime somme. E qualcuno di loro dovrà abbandonare la casa virtuale. «Come prima prova abbiamo chiesto di inventare un messaggio promozionale per vendere oggetti assurdi: un ombrello, uno sgrassatore, dei tappi per le orecchie e uno scopettone per il water spiega Zampaolo ridendo Vediamo come se la caveranno». Tra i concorrenti c'è goliardia ma anche competizione perché tutti ambiscono al titolo di vincitore. Quanto alla fine del reality, dipenderà da quanto ancora durerà la quarantena.