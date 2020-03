Inseguimento nella notte a tutta velocità nella città deserta: raffica di infrazioni in un colpo solo

PADOVA - Inseguimento nella notte, lungo le strade della città deserta: è successo stanotte alle ore 1.40 in via del Plebiscito, intersezione con via Cardinal Callegari, quando una pattuglia della Volante, si è avvicinata ad un'auto con due persone a bordo, subito partita a razzo per sfuggire ai controlli e far perdere le proprie tracce. Ne è scaturito un inseguimento da film lungo le strade della città, durante il quale gli agenti hanno più volte intimato lo stop ai fuggitivi, anche con l’ausilio dei segnali luminosi e sonori. Alla fine della spettacolare corsa sono stati fermati l'autista, M.L., 24 anni di Camposampiero, incensurato e il suo passeggero, B.S., 25 anni, pregiudicato.

L'inseguimento si è prolungato fino a Mejaniga di Cadoneghe, quando il conducente dell’auto in fuga, affiancato dalla Volante, con una manovra improvvida, ha deviato la propria traiettoria urtando la fiancata e danneggiando l'auto della Polizia in più punti. Alla fine l'auto dei due ragazzi è stato bloccata. M.L. è risultato positivo all'alcotest e indagato per resistenza a pubblico ufficiale, guida in stato di ebbrezza e sanzionato ai sensi art. 4 D.L. 19 /2020 per violazione alle prescrizioni Emergenza Covid 19, oltre che per le violazioni al codice della strada commesse. Il passeggero B. S. è stato sanzionato per violazione alle prescrizioni Emergenza Covid 19.

