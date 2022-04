Non si fermano all'alt, inseguimento a Pontevigodarzere con tamponamento: nell'auto pistola, droga e mazza da baseball. Tunisino arrestato

PADOVA - Ieri pomeriggio, venerdì 8 aprile, intorno alle ore 15.30, una Volante, transitando in via del Plebiscito, ha incrociato una Audi A4 che, a forte velocità, usciva da via Bajardi. L’autovettura, con a bordo quattro persone, probabilmente tutte di etnia nordafricana, non si è fermata all’intimazione degli agenti e ne è scaturito un inseguimento tra le vie cittadine in zona Pontevigodarzere. Il conducente ha mantenuto una guida pericolosa, alternando brusche frenate a repentine accelerate, finendo poi per perdere il controllo della macchina arrestandone la corsa a bordo strada. Una volta fermata, l’auto ha tentato ancora di sfuggire al controllo collidendo, in retromarcia, contro la Volante, danneggiandola nella parte anteriore e ferendo gli agenti al suo interno. I quattro occupanti allora sono scappati a piedi in più direzioni. Uno di loro, prima di far perdere le proprie tracce, è sceso dall’auto impugnando un’arma che ha subito gettato. Grazie alla prontezza degli operatori di Volante intervenuti, uno di questi è stato raggiunto e bloccato ma ha opposto attiva resistenza ferendo un agente al volto. Inoltre, assicurato all’interno della Volante, con dei calci ha sfondato la carrozzeria e rotto un finestrino. L’uomo, cittadino tunisino del 2003, irregolare sul territorio, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. È stato anche trovato in possesso di stupefacente per la cui detenzione è stato denunciato. All’interno dell’auto, posta sotto sequestro, è stata rinvenuta la pistola, risultata essere una pistola a salve, una mazza da baseball e uno spray al peperoncino. Due i poliziotti feriti che hanno riportato entrambi una prognosi di 5 giorni. A seguito del giudizio per direttissima, questa mattina, lo straniero è stato condannato ad 8 mesi di reclusione, pena sospesa, e verrà espulso in giornata mediante Ordine del Questore a lasciare il territorio nazionale.