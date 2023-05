Loreggia. Agente all'inseguimento di un minorenne con la droga, motociclista gli dà un passaggio per raggiungerlo

LOREGGIA (PADOVA) - La fuga a piedi sembrava riuscita, ma l'agente della Polizia locale ha trovato un "alleato" inaspettato in un motociclista di passaggio ed è riuscito a bloccare anche il terzo ragazzo che aveva tentato di dileguarsi. È successo tutto il 23 maggio nel tardo pomeriggio in piazza Baratella a Loreggia. Una pattuglia della Municipale della Federazione del Camposampierese ha intercettato tre giovanotti, tutti minorenni, volti noti alle forze dell'ordine per reati in materia di stupefacenti. Alla vista dell'auto della polizia, i giovani sono fuggiti a piedi attraverso le strade ed i giardini del paese, scavalcando recinzioni private e cercando nascondiglio in alcuni parcheggi condominiali. Due sono stati subito bloccati, il terzo sembrava irraggiungibile, ma un centauro in transito intuendo l'emergenza si è caricato il vigile in sella e l'ha condotto a bloccare il fuggitivo.

Sul posto in pochi minuti è giunta anche una pattuglia dei carabinieri avvisata da alcuni cittadini spettatori dell'inseguimento. Dal Comando fanno sapere che i tre giovani saranno multati ognuno per 150 euro, perché con la loro fuga hanno messo in pericolo l'incolumità loro, degli agenti e dei passanti. La legge italiana in tal caso non considera reato la resistenza passiva alle forze dell'ordine, ma nel regolamento di Polizia Urbana della Federazione è contemplata una sanzione per tutti quei comportamenti o atti che possono creare pericolo o turbativa alla comunità, come è successo in questo caso.

Della sanzione, essendo i tre tutti minorenni, dovranno ora rispondere i genitori. Il regolamento di Polizia Urbana prevede anche la possibilità di sostituire la sanzione pecuniaria con una attività di pubblica utilità che abbia valenza educativa per il trasgressore e a favore della collettività.