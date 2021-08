Corre contromano in auto e scappa all'alt: fermato, scende barcollando. Aveva il tasso alcolico 3 volte sopra il limitte

PADOVA - Inseguimento e arresto stanotte a Padova. I carabinieri hanno arrestato S. Z., padovano di 65 anni, dopo un lungo e pericoloso inseguimento in zona Pontevigodarzere. L’uomo è stato intercettato mentre viaggiava contromano e anziché fermarsi ha cercato di scappare, speronando anche un’auto dei militari e rischiando di investirli. Quando infine sono riusciti a bloccargli la strada, è sceso barcollando, è inciampato e caduto: all’alcoltest era positivo, con un valore di oltre 3 volte sopra il limite.

Arrestato per resistenza, deve inoltre rispondere anche di guida in stato di ebbrezza. Automobile sequestrata, mentre l'uomo è finito a processo per direttissima.