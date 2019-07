Ondata di inquinamento, irrigazioni agricole vietate

di Maria Elena Pattaro

BASSA PADOVANA - L'inquinamento corre sul Frassine: l'incendio che lunedì ha devastato la fabbrica Isello Vernici di Brendola, nel Vicentino, sprigionando una nube tossica, non è stato privo di conseguenze per la Bassa padovana. Anzi. Gli invasi di raccolta dell'acqua usata dai pompieri per domare il rogo hanno ceduto sotto la pioggia battente. E così parte delle sostanze inquinanti si è riversata nel fiume Guà che poi cambia nome in Frassine. I solventi, che in corrispondenza dei vari...